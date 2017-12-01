Сорокин: "Никаких претензий у Международного антидопингового агентства к ЧМ-2018 нет"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал о том, имеет ли ВАДА претензии в вопросах подготовки к Чемпионату Мира в России.

"Давайте так, весь этот вопрос – зона ответственности ФИФА в глобальном смысле, оргкомитет никак этого вопроса не касается. Но уже давно известно, что пробы будут отправляться в лабораторию ВАДА в Лозанну. Никаких претензий у Международного антидопингового агентства в вопросах подготовки к чемпионату мира в России нет.

Допинг-контроль вообще не является какой-либо проблемой во время международных матчей или чемпионата мира, у нас все процедуры согласованы c ВАДА, нам все понятно в этой области. Никаких изменений в практиках допинг-контроля внесено не было, и никакие процессы, сейчас происходящие, на это не влияют", - сказал он.

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