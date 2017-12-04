Сорокин: "Подогретые шарики на жеребьёвке ЧМ-2018? Это легенды"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заверил, что жеребьёвка Чемпионата Мира прошла максимально честно.

"Известный футболист Бэнкс тянул наши шарики. Сомнений в транспарентности процедуры у меня нет. Подогретые шарики? Это легенды, которые уже былью поросли. Сейчас это всё проверяется, и никто так не делает. Если вообще кто-то делал - это сказки. Шарики содержались в специальной комнате под охраной" - сказал Сорокин.

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