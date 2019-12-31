Сорокин прокомментировал досрочное возвращение из "Рубина" в "Краснодар"

Защитник Егор Сорокин рассказал об обстоятельствах своего перехода из "Рубина" в "Краснодар".

Напомним, что 2 сентября "быки" купили 24-летнего футболиста за 4 миллиона евро и оставил его в казанском клубе в аренде до конца сезона. Однако накануне стало известно, что центрбек присоединится к южанам уже зимой.

"Когда подписывал контракт с "Краснодаром", то в нём была опция, что клуб может забрать меня из аренды зимой. Мы были на связи с Владимиром Хашигом по ходу сезона, он звонил, интересовался моими делами. С Мурадом Мусаевым тоже общались. Но разговоров о переходе в "Краснодар" не было - я думал о делах "Рубина" и не хотел ни на что отвлекаться.

Поэтому сейчас я был готов к любому развитию ситуации. Всё зависело не от меня. На днях позвонил Владимир Леонидович и сказал, что я лечу с командой на первый сбор. "Краснодар" так решил, и я готов к новому вызову, новому этапу в карьере. Это точно не стало для меня шоком", - сказал Сорокин.

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