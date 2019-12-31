Сорокин прокомментировал досрочное возвращение из "Рубина" в "Краснодар"
Защитник Егор Сорокин рассказал об обстоятельствах своего перехода из "Рубина" в "Краснодар".
Напомним, что 2 сентября "быки" купили 24-летнего футболиста за 4 миллиона евро и оставил его в казанском клубе в аренде до конца сезона. Однако накануне стало известно, что центрбек присоединится к южанам уже зимой.
"Когда подписывал контракт с "Краснодаром", то в нём была опция, что клуб может забрать меня из аренды зимой. Мы были на связи с Владимиром Хашигом по ходу сезона, он звонил, интересовался моими делами. С Мурадом Мусаевым тоже общались. Но разговоров о переходе в "Краснодар" не было - я думал о делах "Рубина" и не хотел ни на что отвлекаться.
Поэтому сейчас я был готов к любому развитию ситуации. Всё зависело не от меня. На днях позвонил Владимир Леонидович и сказал, что я лечу с командой на первый сбор. "Краснодар" так решил, и я готов к новому вызову, новому этапу в карьере. Это точно не стало для меня шоком", - сказал Сорокин.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15