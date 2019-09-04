Сорокин прокомментировал свой трансфер в "Краснодар"

Новичок "Краснодара" Егор Сорокин поделился мыслями по поводу своего перехода в стан "быков".

"Краснодар" давно проявил интерес: Владимир Леонидович Хашиг позвонил, объяснил, почему меня хотят видеть в команде. Сказал, что мне надо расти, и в перспективах развития наши взгляды совпали. С Мурадом Мусаевым и Сергеем Галицким я пока не общался.

"Краснодар" быстро нашёл общий язык с "Рубином", и трансфер состоялся. "Краснодар" - топ-клуб, который развивается семимильными шагами. Это шаг вперёд для меня и моей карьеры. Буду рад присоединиться к команде в конце сезона", - сказал футболист.

Напомним, что "Краснодар" купил Сорокина за 4 миллиона евро и оставил его в аренде в "Рубине" до конца текущего сезона.

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