Сорокин прокомментировал свой трансфер в "Краснодар"
Новичок "Краснодара" Егор Сорокин поделился мыслями по поводу своего перехода в стан "быков".
"Краснодар" давно проявил интерес: Владимир Леонидович Хашиг позвонил, объяснил, почему меня хотят видеть в команде. Сказал, что мне надо расти, и в перспективах развития наши взгляды совпали. С Мурадом Мусаевым и Сергеем Галицким я пока не общался.
"Краснодар" быстро нашёл общий язык с "Рубином", и трансфер состоялся. "Краснодар" - топ-клуб, который развивается семимильными шагами. Это шаг вперёд для меня и моей карьеры. Буду рад присоединиться к команде в конце сезона", - сказал футболист.
Напомним, что "Краснодар" купил Сорокина за 4 миллиона евро и оставил его в аренде в "Рубине" до конца текущего сезона.
Не пропустите: Гендиректор "Краснодара" оценил летнюю трансферную кампанию клуба. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4