Сорокин провел первую тренировку с "Краснодаром"

Защитник "Краснодара" Егор Сорокин провел первую тренировку с клубом, сообщает твиттер команды.

Напомним, что в январе футболист вернулся из "Рубина", в котором он выступал на правах аренды.

Медицинские тесты, коридор для Сорокина и первая тренировка



Для тех, кто соскучился https://t.co/7pScDfTwwa — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 13 января 2020 г.

24-летний защитник был куплен у казанского клуба и провел первую часть сезона в "Рубине". Для Сорокина футболисты устроили коридор.

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