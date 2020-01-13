Сорокин провел первую тренировку с "Краснодаром"

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Сорокин провел первую тренировку с "Краснодаром"

Защитник "Краснодара" Егор Сорокин провел первую тренировку с клубом, сообщает твиттер команды.

Напомним, что в январе футболист вернулся из "Рубина", в котором он выступал на правах аренды.

24-летний защитник был куплен у казанского клуба и провел первую часть сезона в "Рубине". Для Сорокина футболисты устроили коридор.

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