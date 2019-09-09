Сорокин рассказал, как идут продажи билетов на Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о том, как покупают билеты на турнир. Об этом сообщает Welcome2020.

"Мы не боимся за пустые места на трибунах: на сегодняшний день у нас пять потенциальных покупателей на один билет. Такой подъем вокруг матча в Санкт-Петербурге лишает нас каких-либо тревог в отношении недозаполненности стадиона", - сказал Сорокин.

Также Сорокин отметил, что со въездом иностранцев в Россию проблем не будет, так как снова будет предложен безвизовый режим с использованием идентификации болельщика.

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