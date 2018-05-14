Сорокин рассказал о готовности России к ЧМ-2018 за месяц до начала турнира

Гендиректор оргомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал о том, довольны ли организаторы Чемпионата Мира-2018 подготовкой к турниру на данный момент.

Напомним, что первенство стартует 14 июня.

"Ничего, что могло бы нас беспокоить, мы не видим. Конечно, международная обстановка могла бы быть получше, подружелюбнее. Иногда мы слышим не очень приятные для нас призывы о бойкоте турнира. Но с этим мы не можем ничего поделать. Мы можем только противопоставить этим призывам хорошо организованный, комфортный чемпионат мира.

Политические призывы не увенчались успехом, и если у кого-то были такие цели, то они точно не будут достигнуты. Поэтому есть уверенность, что чемпионат мира пройдет практически при полных трибунах. По крайней мере все индикации об этом говорят", - сказал он.

Читайте: Плетикоса: "Акинфеев может стать одним из лучших голкиперов ЧМ-2018" | soccernews.ru