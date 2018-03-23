Сорокин: "Сегодня последний человек ушел с трибун через 11 минут после финального свистка"

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Сорокин: "Сегодня последний человек ушел с трибун через 11 минут после финального свистка"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал об организации товарищеского матча между сборными России и Бразилии (0:3).

"Сегодня последний человек ушел с трибун через 11 минут после финального свистка, это хороший показатель. С точки зрения организации все прошло штатно, схемы выгрузки сработали. Сейчас я нахожусь рядом с представителем ФИФА Колином Смитом, никаких нареканий по организации матча нет.

Мы видим, что никаких сложностей и заторов нет. Есть плотный поток, но для такой аудитории это нормально" - приводят слова Сорокина российские СМИ.

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