Сорокин: "Теоретически допускали, что у России могут отнять Чемпионат Мира-2018"

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Сорокин: "Теоретически допускали, что у России могут отнять Чемпионат Мира-2018"
Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал о своем отношении к слухам о том, что Россия может лишиться Чемпионата Мира-2018.

"Очень теоретически мы допускали такую возможность. Конечно, не хотелось бы думать об этом, и мы в нашей работе никогда не исходили из такой возможности. Но мы ее допускали.

В какой период? Точно сказать не могу. Мы прекрасно понимали, что время играет на нас – чем дальше, тем в большей степени эти дискуссии улягутся. Так и произошло. Все полностью утихомирилось после Кубка конфедераций, когда все поняли, что а) – мы можем организовать турнир на хорошем уровне, б) – пошли позитивные отклики от футболистов, тренеров, болельщиков. Придраться было не к чему. Потом начались продажи билетов и стало совсем уж невозможно что-то поменять", - приводят слова Сорокина российские СМИ.

Напомним, что ЧМ-2018 состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут в 11 российских городах.

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