Сорокин вернулся в "Рубин"

"Краснодар" на своём официальном сайте объявил о досрочном возвращении из аренды в "Рубине" защитника Егора Сорокина.

Пресс-служба "быков" сообщила, что 24-летний футболист присоединится к команде после зимнего отпуска.

Напомним, что "Краснодар" купил Сорокина 2 сентября и оставил его в "Рубине" до конца сезона. Сумма сделки составила 4 миллиона евро.

Однако после оформления трансфера центрбек потерял место в стартовом составе казанцев и с тех пор провёл только 7 матчей.

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