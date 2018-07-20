Сорокин высказался о будущем стадионов ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что ни один из стадионов, которые построили к ЧМ-2018, не будет "стоять без дела".

"Думаю, проблем не возникнет ни с одним. Все будет в порядке.

Инфраструктура выдержала Чемпионат Мира, прошла это испытание. Не было никаких инцидентов", - сказал он

Напомним, что Чемпионат Мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Турнир выиграла сборная Франции.

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