Сорокин заявил о готовности России в будущем принять Чемпионат Европы

Фото: твиттер Сорокина

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин уверен, что Россия готова принять Чемпионат Европы в будущем.

"Будет ли Россия подать заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032? Не могу говорить за коллег из РФС. Однако я считаю, что это было бы очень логично. Самостоятельная заявка была бы вполне адекватна, учитывая нашу инфраструктурную готовность и наш опыт.

Думаю, по ходу подготовки к этому турниру мы доказали УЕФА, что мы - надежный партнер, готовый к любым поворотам сюжета и готовый оказать содействие. Если соответствующее решение будет принято со стороны УЕФА, то мы еще раз себя покажем во всей красе", - приводит слова Сорокина "Спорт-Экспресс".

Напомним, что в 2018 году Россия принимала Чемпионат Мира. На Евро-2020 Санкт-Петербург примет 7 игр.

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