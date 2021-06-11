Сорокин заявил о готовности России в будущем принять Чемпионат Европы
Фото: твиттер Сорокина
Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин уверен, что Россия готова принять Чемпионат Европы в будущем.
"Будет ли Россия подать заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032? Не могу говорить за коллег из РФС. Однако я считаю, что это было бы очень логично. Самостоятельная заявка была бы вполне адекватна, учитывая нашу инфраструктурную готовность и наш опыт.
Думаю, по ходу подготовки к этому турниру мы доказали УЕФА, что мы - надежный партнер, готовый к любым поворотам сюжета и готовый оказать содействие. Если соответствующее решение будет принято со стороны УЕФА, то мы еще раз себя покажем во всей красе", - приводит слова Сорокина "Спорт-Экспресс".
Напомним, что в 2018 году Россия принимала Чемпионат Мира. На Евро-2020 Санкт-Петербург примет 7 игр.
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