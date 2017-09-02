Соса не захотел переходить из "Милана" в "Трабзонспор"

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Соса не захотел переходить из "Милана" в "Трабзонспор"

Полузащитник "Милана" Хосе Соса минувшим летом мог оказаться в "Трабзонспоре", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, турецкий клуб предлагал 32-летнему аргентинцу выгодный контракт, однако футболист не захотел уходить из стана "россонери".

Отмечается, что "Трабзонспор" готов был заключить с Сосой трёхлетнее соглашение с зарплатой 5 миллионов евро в год, а также выплатить 5-миллионный подписной бонус.

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