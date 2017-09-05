Соса перейдет из "Милана" в "Трабзонспор"

"Трабзонспор" договорился о покупке аргентинского полузащитника "Милана" Хосе Сосы, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, турецкий клуб заплатит за футболиста 5,5 миллионов евро. "Россонери" решили продать игрока, так как его контракт истекает через год.

32-летний Соса выступает за "Милан" с 2016 года, провел за клуб 19 матчей и не забил ни одного гола.

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