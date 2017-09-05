Соса перейдет из "Милана" в "Трабзонспор"
"Трабзонспор" договорился о покупке аргентинского полузащитника "Милана" Хосе Сосы, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, турецкий клуб заплатит за футболиста 5,5 миллионов евро. "Россонери" решили продать игрока, так как его контракт истекает через год.
32-летний Соса выступает за "Милан" с 2016 года, провел за клуб 19 матчей и не забил ни одного гола.
Не пропустите: Райола: "Жду извинений от фанатов "Милана". | http://soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто станет чемпионом Англии?
Лента новостей
-
"Борнмут" продлил Мингса
-
Колодзейчак стал игроком "Тигреса"
-
Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура
-
"Краснодар" летом раздумывал над покупкой Луана и Сусо
-
Конти получил травму голеностопа
-
Бартомеу поделился мнением о Дибале
-
Санчес: "Устаёшь от критики по поводу и без, устаёшь, когда тебе желают поражений"
-
Слуцкий: "Каждый наш новичок является футболистом хорошего уровня"
-
Президент УЕФА: "Я поддерживаю идею о сокращении трансферного окна"
-
Иньеста: "Я не согласовывал с "Барселоной" новый контракт - это неправда"
-
Ди Мария стал рекордсменом по числу замен в сборной Аргентины
-
Моуринью: "Я часто перехожу из клуба в клуб? Я готовлю их к победам"
-
Зе Луиш не поможет "Спартаку" в матчах с "Рубином", "Марибором" и "Тосно"
-
Аль-Хелаифи: "Весь мир знает Мбаппе"
-
Оганесян: "Мое возвращение в "Арарат" исключено на 99,99 процентов"
-
Филиппе Коутиньо и "Ливерпуль": что же будет дальше?
-
Новая Зеландия сыграет в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2018 с командой из Южной Америки
-
Моуринью будет отдавать один процент от своей зарплаты на благотворительность
-
"Лестер" не сумел оформить трансфер Адриена Силвы, задержав документы на 14 секунд
-
Тельо отказался от перехода в "Спартак" за сутки до объявления трансфера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|2
|6
|2
|Интер Милан
|2
|6
|3
|Наполи
|2
|6
|4
|Милан
|2
|6
|5
|Сампдория
|2
|6
|6
|Торино
|2
|4
|7
|СПАЛ
|2
|4
|8
|Лацио
|2
|4
|9
|Болонья
|2
|4
|10
|Кьево
|2
|3
|11
|Рома
|2
|3
|12
|Дженоа
|2
|1
|13
|Хеллас Верона
|2
|1
|14
|Кротоне
|2
|1
|15
|Сассуоло
|2
|1
|16
|Удинезе
|2
|0
|17
|Беневенто
|2
|0
|18
|Аталанта
|2
|0
|19
|Кальяри
|2
|0
|20
|Фиорентина
|2
|0