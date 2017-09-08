Соса стал игроком "Трабзонспора"

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Соса стал игроком "Трабзонспора"

Хавбек "Милана" Хосе Соса стал игроком "Трабзонспора", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист заключил с турецким клубом трехлетнее соглашение. Стоимость сделки составила 6 миллионов евро.

Также отметим, что зарплата Сосы в новом клубе составит около 4 миллионов евро в год.

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