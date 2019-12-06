Сосед Смертина рассказал о деталях ДТП с участием экс-футболиста
Сосед Алексея Смертина Андрей Крылов, машину которого повредил бывший игрок сборной России рассказал о деталях инцидента.
"Удар был достаточно сильным, машина даже съехала с того места, на котором стояла. Какая уж тут царапина? Мы получили в сервисе предварительный расчёт на 299 тысяч рублей с копейками. Я написал Алексею, что не всё так просто, как он описывал, что обнаружились дополнительные повреждения, и предоставил их перечень. Он удивился и сказал, что оплатит ремонт автомобиля. Спросил насчёт цены за весь ремонт, на что я ему ответил, что не знаю пока, запрос в страховую компанию отправлен и надо ждать ответа. Если бы страховая всё одобрила, трат с его стороны не было бы. Страховая не одобрила. Я направил ему в WhatsApp предварительный заказ-наряд, в котором была обозначена сумма около 299 тысяч рублей. После этого он сразу стал редко отвечать", - сказал Крылов.
Мужчина также рассказал, что Смертин вел себя странно после того как узнал цену ремонта. Экс-футболист не отвечал на звонки и пытался перенести вину на Крылова.
Напомним, что видео с инцидентом изучается правоохранителями, а значит Смертин может понести административную ответственность за оставление места ДТП - ему грозит 15 суток ареста или лишение прав на полтора года.
Читайте также: Смертин стал виновником ДТП. Ему грозит арест и лишение прав| http://soccernews.ru
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