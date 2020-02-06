"Сосьедад" прервал внушительную серию "Реала"

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"Сосьедад" прервал внушительную серию "Реала"

В рамках 1/4 финала Кубка Испании "Реал" уступил "Реал Сосьедаду" (3:4).

Таким образом, "бело-голубые" прервали беспроигрышную серию мадридского клуба, которая длилась 21 игру (15 побед и 6 ничьих).

Отметим, что последний раз "Реал" проигрывал 19 октября в выездном матче с "Мальоркой".

Кроме того, это было первое домашнее поражение "Реала" в нынешнем сезоне.

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