"Сосьедад" выбил "Реал" из Кубка Испании

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"Сосьедад" выбил "Реал" из Кубка Испании

В рамках четвертьфинала Кубка Испании "Реал" проиграл "Реал Сосьедаду".

"Реал" - "Реал Сосьедад" 3:4

Голы: Эдегор, 22 - 0:1, Исак, 54 - 0:2, Исак, 56 - 0:3, Марсело, 59 - 1:3, Мерино, 69 - 1:4, Родриго, 81 - 2:4, Начо, 90 - 3:4

"Реал": Ареоля, Начо, Милитао, Рамос, Марсело, Вальверде (Йович, 76), Кроос, Винисиус Жуниор, Хамес (Модрич, 46), Браим Диас (Родриго, 76), Бензема.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель, Монреаль, Элустондо, Ле Норман, Эдегор (Гевара, 64), Субельдия, Янузай (Барренечеа, 46), Мерино, Ойарсабаль, Исак (Муньос, 70).   

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