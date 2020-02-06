"Сосьедад" выбил "Реал" из Кубка Испании
В рамках четвертьфинала Кубка Испании "Реал" проиграл "Реал Сосьедаду".
"Реал" - "Реал Сосьедад" 3:4
Голы: Эдегор, 22 - 0:1, Исак, 54 - 0:2, Исак, 56 - 0:3, Марсело, 59 - 1:3, Мерино, 69 - 1:4, Родриго, 81 - 2:4, Начо, 90 - 3:4
"Реал": Ареоля, Начо, Милитао, Рамос, Марсело, Вальверде (Йович, 76), Кроос, Винисиус Жуниор, Хамес (Модрич, 46), Браим Диас (Родриго, 76), Бензема.
"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель, Монреаль, Элустондо, Ле Норман, Эдегор (Гевара, 64), Субельдия, Янузай (Барренечеа, 46), Мерино, Ойарсабаль, Исак (Муньос, 70).
Читайте также: "Мирандес" выбил "Вильярреал" из Кубка Испании. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Семь клубов интересуются Винисиусом Жуниором
-
"Сосьедад" прервал внушительную серию "Реала"
-
1
У Месси случился конфликт с тер Штегеном на тренировке
-
"Челси" определил еще двух претендентов на замену Кепе
-
"Боруссия" может недополучить бонусов от "Барселоны" из-за травмы Дембеле
-
1
"Сосьедад" выбил "Реал" из Кубка Испании
-
Гаттузо хочет подписать в "Наполи" защитника "Милана"
-
Нидерландский и бельгийский чемпионаты ведут переговоры об объединении
-
Агент Бэйла: "Зидан не желает продавать Гарета"
-
"Лестер" нацелился на защитника "Ювентуса"
-
Артета намерен избавиться от двух ключевых игроков "Арсенала"
-
Неуверенная игра Кепы может быть вызвана расставанием с возлюбленной
-
Болельщики "Баварии" выбрали лучшего игрока команды в январе
-
Лаутаро Мартинес сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Барселоной"
-
"Зенит" в товарищеском матче разгромил грузинский клуб
-
Агент Кака высказался об интересе ЦСКА
-
У "Баварии" появился конкурент в борьбе за Сане
-
Черышев восстановился после травмы
-
Объявлена дата начала следующего розыгрыша АПЛ
-
Кононов прокомментировал своё назначение на пост главного тренера "Риги"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14