Соседка Криштиану назвала футболиста идеальным соседом

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Соседка Криштиану назвала футболиста идеальным соседом

Соседка игрока "Ювентуса" Криштиану Роналду Элизабет Борель сказала, что семья футболиста никогда не беспокоит ее семью. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

"Криштиану - идеальный сосед. Их никогда не слышно, они не проводят вечеринки. Никогда не замечала, чтобы к ним часто машины ездили. Часто вижу Роналду на Rolls-Royce. В его гараже есть также спортивные машины, например, Lotus. У него есть крытый бассейн и ухоженный сад с цветами.

Младший Криштиану часто бродит со скейтбордом, а позади него телохранители. Джорджине помогают няни", - сказала Борель. 

Напомним, Криштиану и его девушка Джорджина воспитывают четверых детей.

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