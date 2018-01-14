Состав "Арсенала" на матч с "Борнмутом" является самым молодым за последние пять лет

В матче 23-го тура чемпионата Англии "Арсенал" сыграет с "Борнмутом".

Средний возраст стартового состава лондонского клуба на этот поединок составляет 25 лет и 56 дней. Это самый молодой состав "канониров" с ноября 2012 года. Тогда на поле вышли игроки "Арсенала" средним возрастом 25 лет и 11 дней.

Матч "Борнмут" - "Арсенал" состоится сегодня, 14 января и начнется в 16:30 мск.

Стартовый состав "Арсенала" выглядит так: Чех, Чемберс, Мустафи, Холдинг, Бельерин, Джака, Уилшер, Мейтленд-Найлз, Уэлбек, Ивоби, Ляказетт.

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