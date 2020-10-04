Состав "Локомотива" на матч с "Химками" объявлял Николай Дроздов
Сегодня, 4 октября, проходит матч 10-го тура РПЛ "Локомотив" - "Химки" (2:1; второй тайм). "Железнодорожники" пригласили ведущего телевизионной передачи "В мире животных" Николая Дроздова на эту встречу. Именно он объявил состав московского клуба на матч.
Напомним, сегодня, 4 октября, празднуется Всемирный день защиты животных.
Во Всемирный день защиты животных мы пригласили всеми любимого Николая Николаевича Дроздова, который обьявил наш состав на матч #ЛокоХимки— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 4, 2020
Если вы не на стадионе, то смотрите как это было pic.twitter.com/Orz4eYlMXV
"Во Всемирный день защиты животных мы пригласили всеми любимого Николая Николаевича Дроздова, который обьявил наш состав на матч "Локомотив" - "Химки".
Если вы не на стадионе, то смотрите как это было", - написала пресс-служба клуба.
"Локомотив" занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ.
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