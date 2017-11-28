Состав "Реала" на матч с "Фуэнлабрадой" станет самым молодым при Зидане

Теги реал мадридзинедин зиданфуэнлабрада

Состав "Реала" на матч с "Фуэнлабрадой" станет самым молодым при Зидане

В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании "Реал" дома сыграет с "Фуэнлабрадой".

Средний возраст состава королевского клуба на этот поединок составит 22 года и 156 дней и станет самым молодым при нынешнем наставнике Зинедине Зидане.

Стартовый состав "сливочных" выглядит так: Навас, Ашраф, Техеро, Начо, Тео, Льоренте, Ковачич, Себальос, Арнаис, Фойласье, Майораль.

Напомним, что в первом матче "Реал" победил в гостях со счетом 2:0.

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