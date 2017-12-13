Состав "Реала" является самым дорогим среди участников плей-офф Лиги Чемпионов

Мадридский "Реал" лидирует по стоимости состава среди команд, которые вышли в плей-офф Лиги Чемпионов.

Портала transfermarkt.de оценивает суммарную стоимость игроков мадридского клуба в 743,8 миллиона евро.

Далее идут: "Барселона" (689,5 миллиона евро), ПСЖ (648,4), "Челси" (631,9) и "Манчестер Сити" (629,5).

Напомним, что в 1/8 финала "Реал" с ПСЖ.

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