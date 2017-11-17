Состав сборной Бразилии - самый дорогой среди участников ЧМ-2018

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Состав сборной Бразилии - самый дорогой среди участников ЧМ-2018

Интернет-портал Transfermarkt посчитал стоимость всех 32 национальных сборных, которые примут участие в ЧМ-2018.

Самый дорогой состав у Бразилии - 671,5 миллион евро, также в тройку вошли Испания (643,5 млн) и Франция (636,5 млн). Сборная России расположилась в этом рейтинге на 17-м месте с показателем 138,6 миллионов евро.  

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