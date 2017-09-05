Состав сборной Франции назван самым дорогим среди действующих национальных команд

Теги францияанглиябразилия

Состав сборной Франции назван самым дорогим среди действующих национальных командLa Gazzetta dello Sport назвала состав сборной Франции назван самым дорогим среди действующих национальных команд.

Так, "трехцветные" были оценены в 1,1 миллиарда евро. Вторыми в рейтинге стали англичане с общей стоимостью своего основного состава в 935 миллионов евро. Третье место досталось бразильцам, цена на которых была приравнена к 830-ти миллионам евро.

Напомним, вчера сборная Анлии обыграла Словакию. | soccernews.ru

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