La Gazzetta dello Sport назвала состав сборной Франции назван самым дорогим среди действующих национальных команд.

Так, "трехцветные" были оценены в 1,1 миллиарда евро. Вторыми в рейтинге стали англичане с общей стоимостью своего основного состава в 935 миллионов евро. Третье место досталось бразильцам, цена на которых была приравнена к 830-ти миллионам евро.

Напомним, вчера сборная Анлии обыграла Словакию. | soccernews.ru