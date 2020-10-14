Состав "Сочи" пополнил хорватский нападающий Марко Дуганджич
Хорватский нападающий Марко Дуганджиче стал игроком "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
26-летний футболист успешно прошел медицинское обследование. В "Сочи" он будет играть под 17-м номером.
Состав футбольного клуба «Сочи» пополнил хорватский нападающий Марко Дуганджич.— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) October 14, 2020
Игрок уже успешно прошел медосмотр и будет выступать за сочинцев под 17-м номером. pic.twitter.com/ujC4lpaQN3
Срок контракта форварда с "Сочи" не сообщается. Ранее футболист выступал в клубе "Ботошань".
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