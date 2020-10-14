Состав "Сочи" пополнил хорватский нападающий Марко Дуганджич

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Состав "Сочи" пополнил хорватский нападающий Марко Дуганджич

Хорватский нападающий Марко Дуганджиче стал игроком "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

26-летний футболист успешно прошел медицинское обследование. В "Сочи" он будет играть под 17-м номером. 

Срок контракта форварда с "Сочи" не сообщается. Ранее футболист выступал в клубе "Ботошань".

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