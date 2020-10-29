Состав "Спартака" попал в десятку самых молодых среди 20 лучших лиг Европы

Теги спартак москванордсьелланд

Состав "Спартака" попал в десятку самых молодых среди 20 лучших лиг Европы

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory представил рейтинг самых молодых составов команд в топ-20 европейских лигах.

Возглавил список датский "Нордсьелланд", у которого средний возраст футболистов основы составляет 22,7 года.

Замкнул первую десятку московский "Спартак" с показателем 23,9 года.

Не пропустите: "Спартак" обратился к болельщикам перед матчем РПЛ с "Ростовом". | http://soccernews.ru
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