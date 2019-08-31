Состав "Зенита" самый дешевый среди участников их группы Лиги Чемпионов

"Зенит" имеет самый дешевый состав среди команд их группы Лиги Чемпионов.

Напомним, что в одну группу с "Зенитом" попали "Лион", "Бенфика" и "РБ Лейпциг".

Так, согласно данным из Transfermarkt, состав "Зенита" оценивается в 208 миллионов евро, "Бенфики" - в 312 миллионов, а возглавил данный рейтинг "РБ Лейпциг" - 522 миллиона.

Напомним, что "Зенит" начнет нынешний розыгрыш ЛЧ с выездного матча против "Лиона" (17 сентября).

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