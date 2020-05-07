Состоялась премьера фильма, в котором снялся Комбаров

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Состоялась премьера фильма, в котором снялся Комбаров

Вчера, 6 мая, в Москве состоялась премьера фильма "Перевод с немецкого", в котором снялся защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров. Это его первый опыт в кино.

В этой ленте футболист сыграл полицейского. Съемки проходили в августе 2019 года в Москве.

Напомним, прошлым летом футболист перешел в "Крылья Советов" из "Спартака" на правах свободного агента. В этом сезоне Комбаров провел 16 игр в РПЛ.

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