Состоялась премьера фильма, в котором снялся Комбаров
Вчера, 6 мая, в Москве состоялась премьера фильма "Перевод с немецкого", в котором снялся защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров. Это его первый опыт в кино.
В этой ленте футболист сыграл полицейского. Съемки проходили в августе 2019 года в Москве.
Напомним, прошлым летом футболист перешел в "Крылья Советов" из "Спартака" на правах свободного агента. В этом сезоне Комбаров провел 16 игр в РПЛ.
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