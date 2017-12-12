Состоялась презентация логотипа финала Лиги чемпионов-2018 в Киеве
В Киеве был представлен логотип финала Лиги Чемпионов.
На нем изображен трофей Лиги Чемпионов на фоне чаши стадиона "Олимпийский", на котором пройдет финал.
Напомним, что финальный матч пройдет 26 мая.
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