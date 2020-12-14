Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы

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Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

"Вольфсберг" (Австрия) - "Тоттенхэм" (Англия).
"Динамо" Киев (Украина) - "Брюгге" (Бельгия)
"Реал Сосьедад" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия).
"Бенфика" (Португалия) - "Арсенал" (Англия).
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Милан" (Италия).
"Антверпен" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия).
"Славия" (Чехия) - "Лестер" (Англия).
"Ред Булл Зальцбург" - "Вильярреал" (Испания).
"Брага" (Португалия) - "Рома" (Италия).
"Краснодар" (Россия) - "Динамо" Загреб (Хорватия).
"Янг Бойз" (Швейцария) - "Байер" (Германия).
"Мольде" (Норвегия) - "Хоффенхайм" (Германия).
"Гранада" (Испания) - "Наполи" (Италия).
"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Шахтер" (Украина).
"Лилль" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды).
"Олимпиакос" (Греция) - ПСВ (Нидерланды).
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