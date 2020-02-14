Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Франции
Стали известны пары 1/2 финала Кубка Франции.
Результаты жеребьевки: ПСЖ встретится с "Лионом", а победитель пары "Эпиналь" - "Сент-Этьен" встретится с "Ренном".
Матчи этой стадии пройдут 2 и 3 марта.
Les affiches ! #CDF #CoupeDeFrance pic.twitter.com/YR046ZYjpX— Coupe de France (@coupedefrance) February 13, 2020
Действующим обладателем Кубка Франции является "Ренн".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|23
|58
|2
|Марсель
|24
|49
|3
|Ренн
|24
|41
|4
|Лилль
|24
|40
|5
|Монпелье
|24
|37
|6
|Страсбур
|24
|36
|7
|Монако
|24
|35
|8
|Бордо
|24
|34
|9
|Лион
|23
|33
|10
|Реймс
|24
|33
|11
|Ницца
|24
|33
|12
|Нант
|24
|33
|13
|Брест
|24
|30
|14
|Анжер
|24
|30
|15
|Сент-Этьен
|24
|28
|16
|Метц
|24
|27
|17
|Дижон
|24
|25
|18
|Ним
|24
|24
|19
|Амьен
|24
|20
|20
|Тулуза
|24
|13