Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Франции

Стали известны пары 1/2 финала Кубка Франции.

Результаты жеребьевки: ПСЖ встретится с "Лионом", а победитель пары "Эпиналь" - "Сент-Этьен" встретится с "Ренном".

Матчи этой стадии пройдут 2 и 3 марта.

Действующим обладателем Кубка Франции является "Ренн".

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