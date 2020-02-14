Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Франции

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Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Франции

Стали известны пары 1/2 финала Кубка Франции.

Результаты жеребьевки: ПСЖ встретится с "Лионом", а победитель пары "Эпиналь" - "Сент-Этьен" встретится с "Ренном".

Матчи этой стадии пройдут 2 и 3 марта.

Действующим обладателем Кубка Франции является "Ренн".

А еще: "Утрехт" на выезде выиграл у "Гоу Эхед Иглз" и вышел в полуфинал Кубка Голландии | http://soccernews.ru
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Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 23 58
2 Марсель Марсель 24 49
3 Ренн Ренн 24 41
4 Лилль Лилль 24 40
5 Монпелье Монпелье 24 37
6 Страсбур Страсбур 24 36
7 Монако Монако 24 35
8 Бордо Бордо 24 34
9 Лион Лион 23 33
10 Реймс Реймс 24 33
11 Ницца Ницца 24 33
12 Нант Нант 24 33
13 Брест Брест 24 30
14 Анжер Анжер 24 30
15 Сент-Этьен Сент-Этьен 24 28
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