В понедельник состоялась жеребьёвка 1/32 финала Кубка России. Стоит отметить, что на этой стадии в борьбу за трофей вступают все команды ФНЛ, кроме дублей "Зенита" и "Спартака".

"Торпедо" (Москва) / "Чертаново" – "Динамо" (Санкт-Петербург)

"Арарат" / "Сатурн" – "Балтика"

"Текстильщик" / "Торпедо" (Владимир) – "Олимпиец"

"Химки" – "Шинник"

"Динамо" (Брянск) / "Псков-747" – "Авангард"

"Калуга" / "Энергомаш" – "Тамбов"

"Ротор" – "Волгарь"

"Знамя Труда" / "Зоркий" – "Факел"

"Армавир" / "Динамо" (Ставрополь) – "Кубань"

"Ангушт" / "Спартак" (Нальчик) – "Черноморец" / "Афипс"

"Волга" / "Сызрань-2003" – "Крылья Советов"

"Сокол" / "Зенит" (Ижевск) – "Оренбург"

"Иртыш" / "Динамо" (Барнаул) – "Томь"

"Тюмень" – "Сибирь"

"Зенит" (Иркутск) / "Чита" - "Енисей"

"Смена" / "Сахалин" - "Луч-Энергия"

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