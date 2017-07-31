Состоялась жеребьёвка 1/32 финала Кубка России
В понедельник состоялась жеребьёвка 1/32 финала Кубка России. Стоит отметить, что на этой стадии в борьбу за трофей вступают все команды ФНЛ, кроме дублей "Зенита" и "Спартака".
"Торпедо" (Москва) / "Чертаново" – "Динамо" (Санкт-Петербург)
"Арарат" / "Сатурн" – "Балтика"
"Текстильщик" / "Торпедо" (Владимир) – "Олимпиец"
"Химки" – "Шинник"
"Динамо" (Брянск) / "Псков-747" – "Авангард"
"Калуга" / "Энергомаш" – "Тамбов"
"Ротор" – "Волгарь"
"Знамя Труда" / "Зоркий" – "Факел"
"Армавир" / "Динамо" (Ставрополь) – "Кубань"
"Ангушт" / "Спартак" (Нальчик) – "Черноморец" / "Афипс"
"Волга" / "Сызрань-2003" – "Крылья Советов"
"Сокол" / "Зенит" (Ижевск) – "Оренбург"
"Иртыш" / "Динамо" (Барнаул) – "Томь"
"Тюмень" – "Сибирь"
"Зенит" (Иркутск) / "Чита" - "Енисей"
"Смена" / "Сахалин" - "Луч-Энергия"
Не пропустите: Есть первая победа: "Спартак" в домашнем матче переигрывает "Краснодар". | http://soccernews.ru
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