Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины

Теги кубок украины

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка УкраиныПрошла жеребьевка 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины.

По ее итогам сформировались следующие кубковые пары:

"Шахтёр" (Донецк) - "Верес" (Ровно)

"Десна" (Чернигов) - "Динамо" (Киев)

"Ворскла" (Полтава) - "Мариуполь"

"Львов" - СК "Днепр-1"

Базовый день проведения кубковых встреч - 29 ноября. http://soccernews.ru

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1 Манчестер Сити 10 28
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 10 20
4 Челси 10 19
5 Арсенал Лондон 10 19
6 Ливерпуль 10 16
7 Уотфорд 10 15
8 Ньюкасл Юнайтед 9 14
9 Саутгемптон 10 13
10 Бернли 9 13
11 Лестер Сити 10 12
12 Брайтон & Хоув Альбион 10 12
13 Хаддерсфилд Таун 10 12
14 Сток Сити 10 11
15 Вест Бромвич Альбион 10 10
16 Вест Хэм Юнайтед 10 9
17 Суонси Сити 10 8
18 Эвертон 10 8
19 Борнмут 10 7
20 Кристал Пэлас 10 4
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