Состоялась жеребьевка 1/64 финала Кубка России

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Состоялась жеребьевка 1/64 финала Кубка России

Состоялась жеребьевка 1/64 финала Кубка России для клубов ФНЛ. По итогам жеребьевки были сформированы пары и определены хозяева матчей.

"Чайка" (Песчанокопское) - "Текстильщик" (Иваново)

"Велес" (Москва) - "Балтика" (Калининград)

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Факел" (Воронеж)

"Крылья Советов" (Самара) - "Иртыш" (Омск)

"Енисей" (Красноярск) - "Волгарь" (Астрахань)

"Торпедо" (Москва) - "Шинник" (Ярославль)

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Динамо" (Брянск)

"Оренбург" (Оренбург) - "Алания" (Владикавказ)

"Томь" (Томск) - "Нижний Новгород" (Нижний Новгород)

"Акрон" (Тольятти) - "Чертаново" (Москва)

Встречи данного этапа пройдут 26 августа.

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