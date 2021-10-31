Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Германии: пары команд

Теги боруссия дортмундборуссия менхенгладбахрб лейпцигунион берлин

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Германии: пары команд

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Германии.

Результаты жеребьевки:

"Хоффенхайм" – "Фрайбург"

"Санкт-Паули" – "Боруссия" Дортмунд

"Мюнхен-1860" – "Карлсруэ"

"Ганновер" – "Боруссия" Менхенгладбах

"Герта" – "Унион"

"Кельн" – "Гамбург"

"РБ Лейпциг" – "Ганза"

"Бохум" – "Майнц"

Матчи состоятся 18-19 января 2022 года.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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