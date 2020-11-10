Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России. "Динамо" - "Спартак" и другие пары

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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России. "Динамо" - "Спартак" и другие пары

На стадионе "Лужники" в Москве состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России. 

Пары участников определили генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев и президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин.

Пары команды в 1/8 финала Кубка России выглядят так:

"Локомотив" Москва – "Тамбов" Тамбов

"Краснодар" Краснодар – "Сочи" Сочи

"Динамо" Москва – "Спартак" Москва

"Зенит" Санкт-Петербург – "Арсенал" Тула

ЦСКА Москва – "СКА-Хабаровск" Хабаровск

"Ростов" Ростов - "Ахмат" Грозный

"Уфа" Уфа - "Урал" Екатеринбург

"Химки" Химки - "Крылья Советов" Самара

Матчи состоятся 20-21 февраля 2021 года.

"Урал" потроллил "Спартак" из-за пенальти на Мозесе.
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