Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России. "Динамо" - "Спартак" и другие пары
На стадионе "Лужники" в Москве состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России.
Пары участников определили генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев и президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин.
Пары команды в 1/8 финала Кубка России выглядят так:
"Локомотив" Москва – "Тамбов" Тамбов
"Краснодар" Краснодар – "Сочи" Сочи
"Динамо" Москва – "Спартак" Москва
"Зенит" Санкт-Петербург – "Арсенал" Тула
ЦСКА Москва – "СКА-Хабаровск" Хабаровск
"Ростов" Ростов - "Ахмат" Грозный
"Уфа" Уфа - "Урал" Екатеринбург
"Химки" Химки - "Крылья Советов" Самара
Матчи состоятся 20-21 февраля 2021 года.
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