Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов

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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Боруссия" Менхенгладбах (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия)
"Лацио" (Италия) - "Бавария" (Германия)
"Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия)
"РБ Лейпциг" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия)
"Порту" (Португалия) - "Ювентус" (Италия)
"Барселона" (Испания) - ПСЖ (Франция)
"Севилья" (Испания) - "Боруссия" Дортмунд (Германия)
"Аталанта" (Италия) - "Реал" (Испания)

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