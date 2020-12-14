Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Боруссия" Менхенгладбах (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия)
"Лацио" (Италия) - "Бавария" (Германия)
"Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия)
"РБ Лейпциг" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия)
"Порту" (Португалия) - "Ювентус" (Италия)
"Барселона" (Испания) - ПСЖ (Франция)
"Севилья" (Испания) - "Боруссия" Дортмунд (Германия)
"Аталанта" (Италия) - "Реал" (Испания)
Не пропустите: Неймар признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
ЦСКА определился с новым главным тренером
-
"Рубин" подписал двух игроков "Тамбова"
-
ЦСКА уволит Гончаренко
-
Французский суд приговорил двух россиян к тюремным срокам за избиение английского фаната на Евро-2016
-
Форвард "Шальке" потерял сознание во время матча
-
"Шахтер" узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы
-
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
-
Киевское "Динамо" узнало соперника в Лиге Европы
-
"Краснодар" встретится с загребским "Динамо" в Лиге Европы
-
Клуб Серии А нацелился на Кокорина
-
В "Спартаке" объяснили, чем московский клуб лучше "Арсенала"
-
Экс-игрок "Манчестер Сити" высказался о ситуации с Месси в "Барселоны"
-
"Бавария" опережает "Манчестер Юнайтед" в борьбе за Упамекано
-
1
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
Неймар прошел первичное обследование после травмы
-
Азмун вошёл в топ-20 бомбардиров чемпионата России
-
Президент "Урала" госпитализирован с коронавирусом
-
"Ювентус" и "Интер" поспорят за Фелиша
-
Умер экс-тренер "Ливерпуля" Жерар Улье
-
В "Аяксе" прокомментировали арест Квинси Промеса
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4