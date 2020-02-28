Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: "МЮ" сыграет с ЛАСК, "Рома" против "Севильи"

Сегодня, 28 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20.

Результаты:

"Истанбул Башакшехир" - "Копенгаген"

"Олимпиакос" - "Вулверхэмптон"

"Рейнджерс" - "Байер"

"Вольфсбург" - "Шахтер"

"Интер" - "Хетафе"

"Севилья" - "Рома"

"Айнтрахт"/"Зальцбург" - "Базель"

ЛАСК - "Манчестер Юнайтед"

Соперник "Базеля" станет известен сегодня, так как ответный матч "Зальцбург" - "Айнтрахт" был перенесен из-за штормового предупреждения.

Первые матчи состоятся 12 марта, ответные запланированы на 19 марта.

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