Состоялась жеребьевка 1-го предварительного раунда Лиги чемпионов

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Состоялась жеребьевка 1-го предварительного раунда Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1-го предварительного раунда Лиги чемпионов. 

В предварительном раунде выступят четыре клуба, а победитель получит путевку в первый квалификационный раунд ЛЧ.

В полуфиналах сыграют "Фольгоре" (Сан-Марино) - "Приштина" (Косово) и "Торсхавн" (Фарерские острова) - "Интер Эскальдес" (Андорра).

Полуфинальные матчи пройдут 22 июня, финал — 25 июня.

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