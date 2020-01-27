Состоялась жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии

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Состоялась жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии

Стали известны результаты жеребьевки 5-го раунда Кубка Англии.

Соперники определились следующим образом:

"Шеффилд Уэнсдей" - "Манчестер Сити"

"Рединг" / "Кардифф Сити" - "Шеффилд Юнайтед"

"Челси" - "Шрусбери" / "Ливерпуль"

"Вест Бромвич" - "Ньюкасл" / "Оксфорд Юнайтед"

"Лестер" - "Ковентри" / "Бирмингем"

"Нортхэмптон" / "Дерби Каунти" - "Манчестер Юнайтед"

"Саутгемптон" / "Тоттенхэм" - "Норвич Сити"

"Портсмут" - "Борнмут" / "Арсенал"

Встречи 1/8 финала Кубка Англии состояться со 2 по 5 марта.

А еще: "Вест Хэм" близок к приобретению трансферной цели "Спартака"| http://soccernews.ru
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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 67
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 24 48
4 Челси Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 34
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 34
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 24 33
9 Саутгемптон Саутгемптон 24 31
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 30
12 Эвертон Эвертон 24 30
13 Бернли Бернли 24 30
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 25
16 Астон Вилла Астон Вилла 24 25
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 23
18 Борнмут Борнмут 24 23
19 Уотфорд Уотфорд 24 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 24 17
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