Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России
В пятницу, 4 сентября, с помощью жребия были определены участники 10 групп Кубка России.
Группа 1: "Волга", "Велес" (Москва), "Урал" (Екатеринбург);
Группа 2: "Родина", "Енисей", "Спартак" (Москва);
Группа 3: "Салют", "Текстильщик", "Арсенал" (Тула);
Группа 4: "Ленинградец", "Чертаново", "Уфа";
Группа 5: "Зенит" (Иркутск), "Нижний Новгород", "Химки";
Группа 6: "Знамя", "Шинник", "Ахмат";
Группа 7: "Динамо" (Ставрополь), "Крылья Советов", "Ротор";
Группа 8: "Звезда" (Пермь), "Оренбург", "Сочи";
Группа 9: "Черноморец" (Новороссийск), "СКА-Хабаровск", "Рубин";
Группа 10: "Машук-КМВ", "Динамо" (Брянск), "Тамбов".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22