Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России

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Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России

В пятницу, 4 сентября, с помощью жребия были определены участники 10 групп Кубка России.

Группа 1: "Волга", "Велес" (Москва), "Урал" (Екатеринбург);

Группа 2: "Родина", "Енисей", "Спартак" (Москва);

Группа 3: "Салют", "Текстильщик", "Арсенал" (Тула);

Группа 4: "Ленинградец", "Чертаново", "Уфа";

Группа 5: "Зенит" (Иркутск), "Нижний Новгород", "Химки";

Группа 6: "Знамя", "Шинник", "Ахмат";

Группа 7: "Динамо" (Ставрополь), "Крылья Советов", "Ротор";

Группа 8: "Звезда" (Пермь), "Оренбург", "Сочи";

Группа 9: "Черноморец" (Новороссийск), "СКА-Хабаровск", "Рубин";

Группа 10: "Машук-КМВ", "Динамо" (Брянск), "Тамбов".

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