Сегодня состоялась жеребьевка клубного Чемпионата Мира, который пройдет с 6-го по 16-е декабря в Абу-Даби.

Так, соперником мадридского "Реала" по 1/2 финала определится в матче, в котором встретятся победитель пары "Аль-Джазира" (ОАЭ) / "Окленд Сити" (Новая Зеландия) и сильнейший клуб Азии. Во второй полуфинальной игре сыграют обладатель кубка Либертадорес и сильнейший из пары "Пачука" (Мексика) / лучший клуб Африки.

Напомним, Хамес хочет вернуться в "Реал". | soccernews.ru