Состоялась жеребьёвка квалификации ЧМ-2022 в Африке
В Африке стали известны результаты жеребьевки группового раунда квалификации чемпионата мира 2022 года.
Соперники распределились следующим образом:
Группа A: Алжир, Буркина-Фасо, Нигер, Джибути.
Группа B: Тунис, Замбия, Мавритания, Экваториальная Гвинея.
Группа C: Нигерия, Кабо-Верде, ЦАР, Либерия.
Группа D: Камерун, Кот-д'Ивуар, Мозамбик, Малави.
Группа E: Мали, Уганда, Кения, Руанда.
Группа F: Египет, Габон, Ливия, Ангола.
Группа G: Гана, ЮАР, Зимбабве, Эфиопия.
Группа H: Сенегал Конго, Намибия, Того.
Группа I: Марокко, Гвинея, Гвинея-Бисау, Судан.
Группа J: ДР Конго, Бенин, Мадагаскар, Танзания.
Матчи пройдут с 23 марта 2020 года по 12 октября 2021-го.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|9
|20
|2
|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|10
|30
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|10
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
|Израиль
|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|10
|19
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|10
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|10
|22
|2
|Хорватия
|10
|20
|3
|Украина
|10
|17
|4
|Турция
|10
|15
|5
|Финляндия
|10
|9
|6
|Косово
|10
|1