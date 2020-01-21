Состоялась жеребьёвка квалификации ЧМ-2022 в Африке

В Африке стали известны результаты жеребьевки группового раунда квалификации чемпионата мира 2022 года.



Соперники распределились следующим образом:

Группа A: Алжир, Буркина-Фасо, Нигер, Джибути.

Группа B: Тунис, Замбия, Мавритания, Экваториальная Гвинея.

Группа C: Нигерия, Кабо-Верде, ЦАР, Либерия.

Группа D: Камерун, Кот-д'Ивуар, Мозамбик, Малави.

Группа E: Мали, Уганда, Кения, Руанда.

Группа F: Египет, Габон, Ливия, Ангола.

Группа G: Гана, ЮАР, Зимбабве, Эфиопия.

Группа H: Сенегал Конго, Намибия, Того.

Группа I: Марокко, Гвинея, Гвинея-Бисау, Судан.

Группа J: ДР Конго, Бенин, Мадагаскар, Танзания.

Матчи пройдут с 23 марта 2020 года по 12 октября 2021-го.

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