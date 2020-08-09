Состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021

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Состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском "Ньоне" прошла жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021. 

Брестское "Динамо", за которое выступает украинский нападающий Артем Милевский, встретится с казахстанской "Астаной". Шотландский "Селтик" сыграет с исландским "КР Рейкьявийк".

Полностью итоги жеребьевки выглядят так:

"Ференцварош" (Венгрия) — "Юргорден" (Швеция)
"Селтик" (Шотландия) — "КР Рейкьявик" (Исландия)
"Легия" (Польша) — победитель предварительного раунда
"Шериф" (Молдова) — "Фола" (Люксембург)
"Коннас Куэй" (Уэльс) — "Сараево" (Босния и Герцеговина)
"Црвена Звезда" (Сербия) — "Европа" (Гибралтар)
"Будучность" (Черногория) — "Лудогорец" (Болгария)
"Арарат-Армения" (Армения) — "Омония" (Кипр)
"Флориана" (Мальта) — ЧФР (Румыния)
"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) — "Рига" (Латвия)
"Карабах" (Азербайджан) — "Силекс" (Северная Македония)
"Динамо" Тбилиси (Грузия) — "Тирана" (Албания)
"Динамо-Брест" (Беларусь) — "Астана" (Казахстан)
"Мольде" (Норвегия) — "КуПС" (Финляндия)
"Флора" (Эстония) — "Судува" (Литва)
"Целье" (Словения) — "Дандолк" (Ирландия)
"Ки Клаксвик" (Фареры) — "Слован" (Словакия)

Победители будут определены по итогам одного матча. Встречи пройдут 18-19 августа.

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