Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Германии-2019/20

Сегодня, 15 июня, прошла жеребьевка первого раунда Кубка Германии-2019/20.

Действующий победитель "Бавария" сыграет с командой "Энерги", которая играет в третьем дивизионе.

"Боруссия" сразится с "Юрдингеном", "Лейпциг" - с "Оснабрюком", а "Байер" - с "Алеманнией".

Даты и время пока неизвестны. Полное расписание можно посмотреть на официальной странице Кубка Германии в твиттере.

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