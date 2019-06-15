Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Германии-2019/20

Теги бавария мюнхенборуссия дортмундрб лейпциг

Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Германии-2019/20

Сегодня, 15 июня, прошла жеребьевка первого раунда Кубка Германии-2019/20.

Действующий победитель "Бавария" сыграет с командой "Энерги", которая играет в третьем дивизионе.

"Боруссия" сразится с "Юрдингеном", "Лейпциг" - с "Оснабрюком", а "Байер" - с "Алеманнией".

Даты и время пока неизвестны. Полное расписание можно посмотреть на официальной странице Кубка Германии в твиттере.

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 34 78
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 34 76
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 34 66
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 34 58
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 34 55
6 Вольфсбург Вольфсбург 34 55
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 34 54
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 34 53
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 34 51
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 34 44
11 Герта Герта 34 43
12 Майнц 05 Майнц 05 34 43
13 Фрайбург Фрайбург 34 36
14 Шальке Шальке 34 33
15 Аугсбург Аугсбург 34 32
16 Штутгарт Штутгарт 34 28
17 Ганновер 96 Ганновер 96 34 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 34 19
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