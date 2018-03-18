Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Англии

Теги челсисаутгемптонтоттенхэмманчестер юнайтед

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Англии

Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии.

"Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм"

"Челси" – "Саутгемптон"

Матчи запланированы на 21 и 22 апреля. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
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