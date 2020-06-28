Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Англии

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Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Англии

Стали известны полуфинальные пары Кубка Англии.

"Манчестер Юнайтед" встретится с "Челси", "Арсенал" сыграет с "Манчестер Сити".

В четвертьфинале "Манчестер Юнайтед" победил "Норвич" (2:1), "Арсенал" был сильнее "Шеффилд Юнайтед" (2:1), "Челси" выиграл у "Лестера" (1:0), "Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл" (2:0).

Полуфиналы состоятся 18-19 июля на "Уэмбли" в Лондоне. Поединки пройдут без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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