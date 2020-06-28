Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Англии

Стали известны полуфинальные пары Кубка Англии.

"Манчестер Юнайтед" встретится с "Челси", "Арсенал" сыграет с "Манчестер Сити".

В четвертьфинале "Манчестер Юнайтед" победил "Норвич" (2:1), "Арсенал" был сильнее "Шеффилд Юнайтед" (2:1), "Челси" выиграл у "Лестера" (1:0), "Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл" (2:0).

Полуфиналы состоятся 18-19 июля на "Уэмбли" в Лондоне. Поединки пройдут без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

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