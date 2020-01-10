Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка французской лиги

Во Франции прошла жеребьевка полуфиналов Кубка французской лиги.

Так, ПСЖ ждет выезд к "Реймсу", а "Лион" примет "Лилль".

Отметим, что полуфинальные матчи состоятся 21 и 22 января. Финал пройдет 4 апреля на "Стад де Франс".

Напомним, что действующим обладателем кубка является "Страсбур".

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