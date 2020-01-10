Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка французской лиги
Во Франции прошла жеребьевка полуфиналов Кубка французской лиги.
Так, ПСЖ ждет выезд к "Реймсу", а "Лион" примет "Лилль".
Отметим, что полуфинальные матчи состоятся 21 и 22 января. Финал пройдет 4 апреля на "Стад де Франс".
Напомним, что действующим обладателем кубка является "Страсбур".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Страсбур
|18
|24
|14
|Ницца
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12