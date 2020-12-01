Состоялась жеребьёвка третьего раунда Кубка Англии
Стали известны результаты жеребьевки 3-го раунда Кубка Англии.
Пары выглядят следующим образом:
"Хаддерсфилд" – "Плимут"
"Саутгемптон" – "Шрусбери"
"Чорли" – "Дерби"
"Марин" – "Тоттенхэм"
"Вулверхэмптон" – "Кристал Пэлас"
"Стокпорт" – "Вест Хэм"
"Олдхэм" – "Борнмут"
"Манчестер Юнайтед" – "Уотфорд"
"Стивенидж" – "Суонси"
"Эвертон" – "Ротерем"
"Ноттингем Форест" – "Кардифф"
"Арсенал" – "Ньюкасл"
"Барнсли" – "Транмер"
"Бристоль Роверс" – "Шеффилд Юнайтед"
"Кэнви Айленд"/"Борэм Вуд" – "Миллуолл"
"Блэкберн" – "Донкастер"
"Сток Сити" – "Лестер"
"Уиком" – "Престон"
"Кроули" - "Лидс"
"Бернли" – "МК Донс"
"Бристоль Сити" – "Портсмут"
"Куинз Парк Рейнджерс" – "Фулхэм"
"Астон Вилла" – "Ливерпуль"
"Брентфорд" – "Мидлсбро"
"Манчестер Сити" – "Бирмингем"
"Лутон" – "Рединг"
"Челси" - "Моркэм"
"Эксетер" – "Шеффилд Уэнсдей"
"Норвич" – "Ковентри"
"Блэкпул" – "Вест Бромвич"
"Ньюпорт" – "Брайтон"
"Челтенхэм" – "Мэнсфилд"
Матчи этого раунда состояться 8-11 января 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18