Состоялась жеребьёвка третьего раунда Кубка Англии

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Состоялась жеребьёвка третьего раунда Кубка Англии

Стали известны результаты жеребьевки 3-го раунда Кубка Англии.

Пары выглядят следующим образом:

"Хаддерсфилд" – "Плимут"

"Саутгемптон" – "Шрусбери"

"Чорли" – "Дерби"

"Марин" – "Тоттенхэм"

"Вулверхэмптон" – "Кристал Пэлас"

"Стокпорт" – "Вест Хэм"

"Олдхэм" – "Борнмут"

"Манчестер Юнайтед" – "Уотфорд"

"Стивенидж" – "Суонси"

"Эвертон" – "Ротерем"

"Ноттингем Форест" – "Кардифф"

"Арсенал" – "Ньюкасл"

"Барнсли" – "Транмер"

"Бристоль Роверс" – "Шеффилд Юнайтед"

"Кэнви Айленд"/"Борэм Вуд" – "Миллуолл"

"Блэкберн" – "Донкастер"

"Сток Сити" – "Лестер"

"Уиком" – "Престон"

"Кроули" - "Лидс"

"Бернли" – "МК Донс"

"Бристоль Сити" – "Портсмут"

"Куинз Парк Рейнджерс" – "Фулхэм"

"Астон Вилла" – "Ливерпуль"

"Брентфорд" – "Мидлсбро"

"Манчестер Сити" – "Бирмингем"

"Лутон" – "Рединг"

"Челси" - "Моркэм"

"Эксетер" – "Шеффилд Уэнсдей"

"Норвич" – "Ковентри"

"Блэкпул" – "Вест Бромвич"

"Ньюпорт" – "Брайтон"

"Челтенхэм" – "Мэнсфилд"

Матчи этого раунда состояться 8-11 января 2021 года.

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